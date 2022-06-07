Високопоставлене джерело заявило російським журналістам, що це також стосується статусу окупованого Донбасу та Криму.

У майбутній російсько-українській мирній угоді Кремль не збирається обговорювати статус Запорізької та Херсонської областей, а також статус окупованих територій Донбасу та Криму.

Про це заявило високопоставлене джерело російському виданню "Известия".

Також джерело заявило, що Росія нібито була готова припинити війну після зустрічі двох делегацій на переговорах у Туреччині 29 березня. Джерело стверджує, що Путін був готовий до такого кроку, але "на Україну натиснув Захід і Київ відкликав свої пропозиції" у мирній угоді.

Він також заявив, що переговори Києва та Москви зараз неможливі, "поки Зеленський не вирішить відновити контакти на рівні переговорних груп".

Нагадаємо, 1 червня у Кремлі заявили, що "референдум" про приєднання до Росії Запорізької, Херсонської та на Донбасі може пройти протягом року. Про таке прагнення окупанти повідомляли неодноразово. 31 травня глава окупаційної адміністрації в Херсонській області Кирило Стремоусов сказав, що регіон стане суб'єктів РФ найближчим часом.

Радник голови ОП Михайло Подоляк пояснив, чому Україна не веде переговори з Росією. За його словами, у Кремлі не хочуть йти на поступки, користуючись чисельною перевагою своїх військ на Донбасі.

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