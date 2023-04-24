Служба безпеки України зібрала доказову базу на голову парламенту Чеченської республіки РФ Магомеда Даудова, який причетний до окупації частини території України.
Як повідомив прес-центр СБУ, фігурант входить до найближчого оточення Рамзана Кадирова і виконує його вказівки щодо ведення агресивної війни проти нашої держави. Встановлено, що Даудов з травня минулого року займається формуванням нових штурмових підрозділів окупаційних угруповань РФ, які дислокуються на території північного Кавказу.
У спецслужбі поінформували, що саме за його безпосередньої участі було створено "78-й моторизований полк спеціального призначення "північ-ахмат", а також батальйони "південь-ахмат", "захід-ахмат" та "схід-ахмат".
За даними слідства, "мобілізовані" проходять військову підготовку в університеті спецназу, який розташований у місті Гудермес Чеченської республіки. Звідти бойовиків перекидають до тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
"Також встановлено, що Даудов упродовж липня-листопада минулого року неодноразово особисто приїздив до тимчасово окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя. Там він зустрічався з ватажками новостворених загонів "кадирівців" і закликав до ведення активних бойових дій проти Сил оборони. Крім того, зловмисник регулярно поширював на власному Телеграм-каналі дописи, де репостив виступи Кадирова щодо виправдання збройної агресії РФ проти України", - йдеться у повідомленні.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Даудову про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (здійснення пособництва у веденні агресивної війни); ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (здійснення пособництва у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, вчинене представником влади та за попередньою змовою групою осіб); ч. 3 ст. 436-2 (поширення службовою особою матеріалів, у яких містяться виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України).
Наразі фігурант перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.
Чеченці на війні в Україні
У березні "кадирівці" влаштували масштабну ДТП на Кримському мосту, внаслідок чого серйозно постраждала бронетехніка. бронеавтомобілів підрозділу "Ахмат" феєрично зіткнулися на Кримському мосту під час руху.