Загалом здійснено обстріли 92 населених пунктів у вісьмох областях України, підтверджено ураження 75 об’єктів інфраструктури.

В Україні внаслідок російських обстрілів за минулу добу загинули четверо мирних жителів, 14 поранені.

Про це повідомляє Military Media Center з посиланням на отриману від Ситуаційного центру Міністерства оборони інформацію. У повідомленні зазначається, що протягом минулої доби російські окупаційні війська обстріляли територію восьми областей України. Ворог задіяв різні види озброєння – гранатомети, міномети, танки, артилерію, РСЗВ, БПЛА, тактичну авіацію.

Загалом здійснено обстріли 92 населених пунктів, підтверджено ураження 75 об’єктів інфраструктури.

Відео дня

"Попередньо, загинули чотири особи та 14 поранено", - інформує Міноборони.

Ситуація на Донбасі

У Донецькій області тривають важкі бої. Окупанти щодня обстрілюють населені пункти, в яких залишається цивільне населення. Так, 4 квітня у Донецькій області російські окупанти вбили чотирьох мирних жителів, ще троє отримали поранення.

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