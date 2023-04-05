В Україні внаслідок російських обстрілів за минулу добу загинули четверо мирних жителів, 14 поранені.
Про це повідомляє Military Media Center з посиланням на отриману від Ситуаційного центру Міністерства оборони інформацію. У повідомленні зазначається, що протягом минулої доби російські окупаційні війська обстріляли територію восьми областей України. Ворог задіяв різні види озброєння – гранатомети, міномети, танки, артилерію, РСЗВ, БПЛА, тактичну авіацію.
Загалом здійснено обстріли 92 населених пунктів, підтверджено ураження 75 об’єктів інфраструктури.
"Попередньо, загинули чотири особи та 14 поранено", - інформує Міноборони.
Ситуація на Донбасі
У Донецькій області тривають важкі бої. Окупанти щодня обстрілюють населені пункти, в яких залишається цивільне населення. Так, 4 квітня у Донецькій області російські окупанти вбили чотирьох мирних жителів, ще троє отримали поранення.