Країна-агресор застосовує інструменти "м'якої сили".

Російська Федерація використовує спеціально створені соціокультурні фонди та центри для впливу на населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

У відомстві заявили, що одним з інструментів "м’якої сили" російської окупаційної адміністрації є фонд "Русский мир".

"За інформацією ГУР МО України, головою опікунської ради фонду призначено заступника керівника Адміністрації президента РФ і основного реалізатора політики Росії на українському напрямі Дмитра Козака. Під прикриттям цього фонду на тимчасово окупованій території сходу України було відкрито представництво так званого міжнародного культурного проєкту "Русский центр", який координує роботу місцевих органів для здійснення гуманітарної та культурної агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

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Там також заявили, що основні зусилля "гуманітарні підрозділи" РФ спрямовують на повне знищення національної ідентичності українського населення в ОРДЛО. Мова йде про наступне:

викорінення української мови та культури в усіх сферах життєдіяльності місцевого населення;

впровадження російських стандартів освіти у місцевих навчальних закладах;

насадження викривлених історичних фактів щодо історії регіону;

подальше ментальне зближення мешканців ОРДЛО з населенням РФ.

Як повідомляв УНІАН, раніше російська сторона в ТКГ заблокувала розгляд питання розмінування 19 ділянок, погоджених ще влітку 2020 року.

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Автор: Юрій Годован