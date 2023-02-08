Близько 50 осіб увійшли до складу бригади "П'ятнашка" в "ДНР".

З початку вторгнення в Україну добровольцями на війну пішли кілька десятків байкерів з клубу "Нічні вовки".

Члени "Нічних вовків" вступають в інтернаціональну бригаду так званої "ДНР" "П'ятнашка". Цій же бригаді "Нічні вовки" відправляють гуманітарну допомогу, пише канал The Moscow Times.

Байкер Андрій Міщенко, який воює на Донецькому напрямку, розповів, що в Україні воює взвод з "Нічних вовків", тобто близько 50 осіб - всі вони увійшли до складу бригади "П'ятнашка" в "ДНР".

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На фотографії мотоциклетного взводу" Нічних вовків" кореспондент видання нарахував 21 людину. При цьому загальна чисельність клубу - близько 5 тисяч осіб, це підтвердили два джерела редакції в байкерському середовищі.

За їх словами, на піку популярності кількість байкерів була вищою, проте частина людей покинула клуб після конфліктів з його лідером Олександром Залдостановым. Таким чином, зараз в Україні воює близько 1% від загальної чисельності клубу, хоча "Нічні вовки" з 2014 року активно виступали за приєднання українських територій до Росії.

Втрати РФ на війні в Україні: деталі

За минулу добу українські військові ліквідували ще понад 900 російських окупантів. Як повідомляє Генштаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 134100 осіб, з яких 910 знищено за минулу добу.

Крім того українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів за зосередженням російських загарбників, ще знищено ворожий вертоліт, штурмовик та два безпілотники.

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