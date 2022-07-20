Деяких байкерів заарештували.

У будинках членів Всеросійського мотоклубу "Нічні вовки", які живуть в Європі, провели арешти і обшуки.

Про це РИА новости повідомив президент організації Олександр Залдастанов.

"Кілька днів тому в багатьох будинках "Нічних вовків" почалися обшуки, тиск і навіть арешти. Людям ставили якісь ідіотські питання, якісь завуальовані погрози та інше. Все це говорить про те, що так звані західні партнери дуже бояться наростаючої протидії", - заявив він.

Як відомо, раніше мотоклуб "Нічні вовки" і його президент були включені в проект нового чорного списку, обговорюваного в ЄС.

Залдастанов наголосив, що ніхто з його товаришів "не дав слабину", не відмовився від дружби і своїх переконань.

"Заборонити нас не вдасться. Переконання, правду, ідею, неможливо перемогти заборонами", - сказав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, в'їзд до Європейського Союзу нарешті заборонять і пропутінському байкерському клубу" Нічні вовки", який з початку анексії Криму поширює в Європі російську пропаганду.

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