У будинках членів Всеросійського мотоклубу "Нічні вовки", які живуть в Європі, провели арешти і обшуки.
Про це РИА новости повідомив президент організації Олександр Залдастанов.
"Кілька днів тому в багатьох будинках "Нічних вовків" почалися обшуки, тиск і навіть арешти. Людям ставили якісь ідіотські питання, якісь завуальовані погрози та інше. Все це говорить про те, що так звані західні партнери дуже бояться наростаючої протидії", - заявив він.
Як відомо, раніше мотоклуб "Нічні вовки" і його президент були включені в проект нового чорного списку, обговорюваного в ЄС.
Залдастанов наголосив, що ніхто з його товаришів "не дав слабину", не відмовився від дружби і своїх переконань.
"Заборонити нас не вдасться. Переконання, правду, ідею, неможливо перемогти заборонами", - сказав він.
Як раніше повідомляв УНІАН, в'їзд до Європейського Союзу нарешті заборонять і пропутінському байкерському клубу" Нічні вовки", який з початку анексії Криму поширює в Європі російську пропаганду.
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