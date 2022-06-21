Знищено також, зокрема два ворожих безпілотника та авіаційну ракету.

Повітряні сили Збройних сил України сьогодні знищили до 10 бойових броньованих машин та два склади боєприпасів російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"21 червня на Київщині та Донеччині підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено два безпілотні літальні апарати російських окупаційних військ. Також підрозділом ЗРВ ліквідовано авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59", - повідомляють у Командуванні.

Також зауважується, що ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, здійснили кілька авіаударів по ворожих позиціях.

"Ліквідовано до 10 бойових броньованих машин, живу силу противника, знищено два склади боєприпасів рашистів", - констатували у Повітряних силах.

Раніше журналіст і блогер Роман Цимбалюк повідомив, що минулого тижня під час боїв за Сєверодонецьк українські воїни ліквідували 28 окупантів із загону "Ахмат".

Як повідомляв УНІАН, раніше секретар Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, чому вдається збити не всі ворожі ракети, випущені по нашій країні.

Вас також можуть зацікавити новини: