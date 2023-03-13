Міський голова Мелітополя впевнений, що росіянам не вдасться набрати жодної бригади.

Російські загарбники заохочують жителів тимчасово окупованого Мелітополя вступати до "Вагнера" для штурму Бахмута.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Наприкінці тижня в закритих групах мелітопольців, які залишилися в тимчасово окупованому місті, почали робити розсилку і набирати у "Вагнер". Звичайно ж, ніхто не погоджується. Ті пропозиції, які вони роблять – це 200 тисяч рублів начебто на місяць вони готові платити тим, хто в складі "Вагнера" готовий їхати до Бахмуту", – розповів він.

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Федоров впевнений, що росіянам не вдасться набрати жодної бригади.

Бої за Бахмут: втрати "Вагнера"

Місто-фортецю Бахмут штурмують загони "Групи Вагнера". У бахмутських полях полягло десятки тисяч найманців, але ватажка ПВК Євгена Пригожина це не зупиняє.

За попередніми даними, тільки в боях за Бахмут РФ втратила до 30 тисяч військових, найбільше постраждали "вагнерівці".

США вважають, що немає ніякої стратегічної важливості у продовженні оборони Бахмута. А в НАТО допустили, що місто впаде протягом тижня. Водночас українське військове командування наказало тримати оборону. Жорсткі бої тривають, місто стоїть завдяки надлюдським зусиллям українських воїнів.

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