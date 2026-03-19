Важливість складно оцінити: Тимочко про удари Сил оборони по авіаційних заводах

Їх відновлення ускладнюють зокрема санкції, введені після початку повномасштабного вторгнення.

Удари по заводах, які забезпечують виробництво і ремонт російських літаків Іл-76МД-90А, Іл-78М-90А та Л-410 – не менш важливі, ніж атаки по таких літаках. Таку думку висловив Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України, в етері на Radio NV.

"Втративши такий завод, розуміємо, що це вплине на всі авіатранспортні сполучення росіян в цілому. Це дуже добре. Зрозуміло, що його намагалися прикрити ще й як росіяни – що засобами протиповітряної оборони, що розвідка їхня працювала максимально, щоб дізнатися рівень загрози чи потенційних уражень, які можуть бути по цьому заводі. Тому, коли плануються такі військові операції, це важливо, щоб воно перебувало в таємниці. Щоб ніхто не знав, коли плануються ті чи інші військові удари", – сказав Тимочко.

Він додав, що ангари для літаків і самі заводи на таких підприємствах вкрай масштабні. І тому відновити їх чи побудувати нові для росіян вкрай складно.

"Я вже не кажу про ту кількість фахівців, яка для цього потрібна. Це надскладний момент. Ще якщо ми врахуємо, що РФ перебуває під санкціями – авіаційне обладнання, воно доволі рідкісне і його не можна просто контрабандою купити. Тому що якщо це виявиться, то виробник конкретного обладнання може потрапити під санкції. Ніхто на це не погодиться", – додав Тимочко.

Він зазначив, що такі удари впливають не лише на військову інфраструктуру РФ, а й на бізнесову та фахову. Зокрема через те, що частина російських фахівців залишиться без роботи.

"В них теж буде вибір: або йти штурмувати українські посадки, або виїжджати десь за кордон. І буде дуже важко зупинити відтік таких фахівців. Тому важливість виведення з ладу такого заводу важко переоцінити", – зазначив Тимочко.

Нагадаємо, раніше про успішне ураження російських авіаційних заводів повідомили в Генштабі ЗСУ. Повідомлялося, що йдеться про підприємства, які розташовані в Улянівській та Новгородській областях РФ. Ці заводи забезпечують виробництво, обслуговування та модернізацію низки російських літаків.

Також раніше стало відомо, що Сили оборони атакували інфраструктуру окупантів на аеродромі Кіровське в тимчасово окупованому Криму. Зазначалося, що Силам оборони вдалося уразити місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів "Оріон" та повністю знищили 4 станції управління цими дронами.

