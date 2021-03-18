У Мінветеранів наголошують, що одним із пріоритетних напрямів роботи відомства є допомога в переході ветерана від військової служби до цивільного життя.

У Міністерстві у справах ветеранів планують змінити підхід до психологічної реабілітації та працевлаштування ветеранів антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра у справах ветеранів України Ігор Безкоровайний під час прес-конференції, присвяченої презентації звіту проекту "Діалог заради єдності "DIAL U".

Читайте такожAtlantic Council: Україна повинна подбати про своїх ветеранів, щоб перемогти у війніІдея проекту полягала в тому, щоб обговорити з українським суспільством актуальні сценарії та концепції державної реінтеграційної політики.

За словами експерта проекту, радниці міністра у справах ветеранів України Світлани Кашенець, за результатами проведення круглих столів та обговорень були сформовані деякі рекомендації для профільного міністерства.

Зокрема, рекомендується провести аудит системи державної підтримки ветеранів і членів їх сімей із залученням представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, дотичних до її надання, та актуалізувати запити від громад і можливості від держави.

Також учасники обговорення закликають розробити комунікаційну стратегію роботи міністерства, продовжити практику проведення діалогових майданчиків, залучати громадян до публічної політики та гарантувати прозорість цих процесів.

Мінветеранів рекомендують створити канали інформування ветеранів і органів місцевого самоврядування про рішення міністерства, нові проекти та можливості, а також планувати та надавати підтримку ініціативам, спрямованим на проведення опитувань та досліджень щодо ветеранів та їх проблем в розрізі різних областей, регіонів та громад.

Крім того, пропонується розробити та затвердити дорожню карту розвитку підтримки ветеранського підприємництва та організувати у громадах ветеранські простори.

Як зазначив Ігор Безкоровайний, одним із пріоритетних напрямків роботи міністерства є допомога у переході ветерана від військової служби до цивільного життя, який включатиме і складові здоров’я, й працевлаштування, й психологічної підтримки.

"Багато з того, про що казала пані Світлана, резонує з тим, що ми плануємо робити. Наприклад, щодо працевлаштування, бізнесу і підтримки. У цьому напрямку є велика ідея почати роботу з силовими відомствами для того, щоб військовослужбовці, які звільняються зі Збройних сил, з Нацгвардії, з лав Служби безпеки, не закінчували свою службу на воротах військової частини. Щоб це була повноцінна програма виходу зі служби та заходження до цивільного життя. Щоб людина, яка звільняється, знала, куди вона йде, що її там чекає, ким вона там буде працювати, де вона буде жити і яке буде її місце у громаді", - пояснив він.

За словами заступника міністра, у міністерстві також планують змінювати підходи до надання психологічної допомоги.

"Хочемо піти від тих залишків радянської системи, де психологічна реабілітація - це санаторій на три тижні, до нормальної світової практики, де людина обирає місце, час і отримує цю допомогу в того фахівця, який їй до вподоби", - розповів Безкоровайний.

Він підкреслив, що у Мінветеранів детально вивчатимуть та обговорюватимуть відповідний звіт.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи