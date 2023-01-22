Російський окупант зазначив, що це вже не перший такий випадок.

Російський окупант звинуватив керівництво у загибелі військових РФ у Макіївці у новорічну ніч. Він поскаржився, що військових розмістили занадто близько до фронту.

"Удар, який був по Макіївці, в ніч з 31 на 1, це Повний пі*дець. Але такі випадки вже були. Там можна було все грамотно зробити ... поселити людей в лісі, в землянках,... а там просто в старому ПТУ розмістили всіх і все, *біться як хочете", - розповів росіянин у розмові зі знайомим, яку перехопили співробітники СБУ.

За його словами, на території ПТУ знаходилися також бочки з паливом, зброя і транспорт. Крім того, росіянин поскаржився на місцевих жителів, які фотографую позиції окупантів та здають українським захисникам.

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Удар по росіянам у Макіївці - що відомо

У новорічну ніч ВСУ "привітали" росіян, які перебували в училищі в Макіївці. За різними даними, в будівлі могло бути до 600 мобілізованих з РФ. Серед "двухсотих" спецназівці, артилеристи і зв'язківці.

Спочатку в Москві офіційно підтвердили загибель 63 військових, але 4 січня втрати РФ знову зросли - у Міноборони заявили про загибель 89 окупантів.

При цьому заступник начальника головного військово-політичного управління Збройних сил РФ Сергій Севрюков заявив, що основна причина удару - "масове використання особовим складом мобільних телефонів", що дозволило ЗСУ "запеленгувати і визначити координати розташування військовослужбовців для нанесення ракетного удару". У свою чергу родичі ліквідованих окупантів не довіряють офіційній версії "трагедії".

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