Один з них загинув, а іншому якимось чином вдалося вижити.

OSINT-експерт Іраклі Комахідзе ідентифікував двох російських "мобіків" із світлини новорічного застілля у Макіївці, у розпал якого окупантів привітали снаряди HIMARS.

У Telegram експерт зауважив, що йому вдалося встановити особи двох "макіївських ПТУ-шників", які позують на фото із новорічної вечірки на передньому плані. Один із них "заплющив очі", другий -бореться за життя в госпіталі

Один з окупантів на фото - Микола Мазур. Народився 6 серпня 1990 року в Тольятті. Його вдалося ліквідувати.

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На передньому плані у чорній шапці позує Віталій Кондратьєв. Народився 4 листопада 1981 року у Тольятті. Вижив.

"У соцмережах без 5 хвилин вдова Анастасія Тимофєєва пише, що її Віталік дивом вижив і зараз у шпиталі. До речі, у останньої на стіні ВК низка постів присвячених "макіївським ПТУ-шникам", серед яких інші вдови оплакують своїх чоловіків-окупантів, які зробили романтичний незабутній подарунок своїм дружинам під Новий Рік", - пише експерт.

Знищення бази окупантів в Макіївці

В новорічну ніч під потужний удар потрапило ПТУ в тимчасово окупованій Макіївці, де окупанти розбили базу. Сповіщали про сотні загиблих. Це могли бути як щойно мобілізовані, так і досвідчені військові – спецназівці, артилеристи і зв'язківці.

Міноборони РФ спершу замовчувало інцидент, а потім підтвердило втрату 63 військових. Згодом інформацію оновили і заявили про 89 загиблих. Серед ліквідованих – заступник командира полку підполковник Бачурін.

Примітно, що у тому, що сталося, окупанти звинуватили своїх військових. Мовляв, їх змогли виявити через те, що вони користувалися мобільними телефонами.

Водночас, за даними британської розвідки, до значної кількості жертв в Макіївці могло призвести непрофесійність росіян – поруч з місцем розміщення військ, ймовірно, зберігалися боєприпаси, які здетонували під час удару, спричинивши вторинні вибухи.

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