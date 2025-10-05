У багатьох регіонах працює ППО.

Російські окупаційні війська тероризують Україну ударними дронами. Крім того, в небі перебувають стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Новина оновлюється...

Оновлено 05:05: Група "Калібрів" прямує на Івано-Франківськ, заявили у ПС ЗСУ.

Відео дня

Оновлено 05:04: У Львові було чути вибухи. Мер повідомив, що працює ППО.

Оновлено 04:55: Повітряні сили ЗСУ інформують про дрони в напрямку Львова.

Оновлено 04:48: Ворожі ракети летять в напрямку Коломиї Івано-Франківської області.

Оновлено 04:47: На Івано-Франківщині ворожі БпЛА прямують на Рогатин, Бурштин. Водночас на Львівщині дрони летять на Львів та Перемишляни, повідомляють у Повітряних силах.

Тим часом група "Калібрів" рухається на Чортків Тернопільської області.

Оновлено 04:42: Ракети через Хмельниччину йдуть на Тернопільську область.

Оновлено 04:37: Ворожі ракети вже на кордоні Вінницької та Хмельницької областей. Тримають курс на захід, кажуть у Повітряних силах.

Тим часом "Суспільне" пише про вибухи у Хмельницькій області.

Оновлено 04:30: Ракети "Калібр" фіксують на півдні Вінницької області.

Оновлено 04:27: ПС ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння для південних та східних регіонів.

Тим часом мер Львова заявив, що у місті працює ППО.

Оновлено 04:25: Ймовірно, здійснено пуски крилатих ракет бортами Ту-95 в районі Енгельсу, повідомляють у Повітряних силах.

Оновлено 04:20: Ракета продовжує рух на Вінниччину. Також залітає ще одна група ракет через Миколаївщину, інформують військові.

Оновлено 04:14: Ворожі дрони прямують на Львів, Житомир, Тернопіль, Умань, Черкаси, Вінницю. Водночас ракети летять в бік Одеської області, заявили в Повітряних силах.

Оновлено 04:09: Мер Львова Андрій Садовий повідомляє, що в напрямку міста летить ворожий дрон.

Оновлено 04:07: Ракети тримають курс у напрямку Вознесенська Миколаївської області, пишуть у ПС ЗСУ.

Оновлено 04:04: Ракети заходять у повітряний простір України через Херсонщину, курсом на Миколаївщину. Раніше військові повідомляли про пуски "Калібрів".

Оновлено 04:02: Повітряні сили ЗСУ інформують, що у повітряному просторі України перебувають десятки ворожих дронів. Більшість рухаються у напрямку західних регіонів.

Оновлено 03:51: У Запоріжжі люди продовжують звертатися за допомогою медиків. Станом на зараз відомо вже про 6 постраждалих.

Оновлено 03:44: Атака окупантів по Запоріжжю забрала життя людини. За інформацією Івана Федорова, загинула жінка.

Оновлено 03:42: У Запоріжжі уже четверо постраждалих внаслідок атаки окупантів. Серед них – 16-річна дівчина, повідомляє очільник ОВА. За його словами, постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Через російську атаку в багатьох регіонах України працювала протиповітряна оборона. По Запоріжжю ворог бив не лише дронами, а й керованими авіабомбами.

"Комбінована атака на Запоріжжя. Ворог наніс щонайменше 10 ударів шахедами та керованими авіабомбами: в деяких районах перебої зі світлом та водою", – писав очільник Запорізької ОВА Іван Федрров у своєму телеграм-каналі.

Повідомлялося про пожежу на одному з підприємств міста. Станом на 03:12, за попередніми даними, було відомо про двох поранених людей.

"Відомо про влучання в житлові будинки та пожежі", – додав Федоров.

Атаки РФ по Україні

4 жовтня 2025 року російські окупаційні війська по двох пасажирських поїздах у Шостці Сумської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, йому був 71 рік.

Крім того, повідомлялося по десятки травмованих, серед яких діти. Деякі постраждалі перебувають у реанімації.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров також заявив, що через російські обстріли у Шостці та районі тисячі людей залишилися без електро- та газопостачання.

Вас також можуть зацікавити новини: