Зруйновано та пошкоджено навчальні заклади та житлові будинки, поранено чоловіка.

Вранці 28 липня російські війська обстріляли Миколаїв. У місті чули потужні вибухи, один місцевий житель отримав поранення.

Подробиці наслідків обстрілів у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Навчальні заклади та житлові будинки постраждали сьогодні від ракетних ударів. Російські терористи не зраджують собі і цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру Миколаєва. Ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Там обвалилася частина будівлі. Поранення отримав охоронець. У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю. Також ракета влучила на територію водної станції нашого кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення", - повідомив він.

Сенкевич також розповів, що на території одного з приватних підприємств від попадання боєприпасів загорілися залишки шроту. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Щодо житлових будинків, наразі відомо про пошкодження двох багатоповерхівок.

Оновлено. Пізніше мер Миколаєва опублікував фото наслідків удару:

"Університетська водна станція. Ось така вирва від російського снаряда тут утворилася. На щастя, ракета влучила у відкриту територію, і навчальне обладнання вціліло. Частково зруйновано тільки складське приміщення. У багатоповерхових будинках навколо частково пошкоджені вікна. Також вікна вибиті в церкві".

За інформацією ДСНС у Миколаївській області, за добу, 27 липня, через ворожі обстріли у регіоні спалахнули п'ять пожеж.

Нагадавши, російські окупанти вранці 28 липня завдали ударів по передмістю Києва та низці інших регіонів України.

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