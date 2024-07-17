Кличко повідомив про роботу сил ППО.

Російські окупанти вчергове атакують Україну ударними безпілотниками. Біля 23:00 у середу, 17 липня, у Києві пролунали потужні вибухи.

"Вибухи на лівому березі столиці. Працюють сили ППО", – повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Варто зазначити, що біля 22:50 у Повітряних силах ЗСУ інформували про рух БпЛА в напрямку Києва зі східної сторони. Також ворожі дрони фіксувалися на межі Харківської та Дніпропетровської областей. Вони летіли південним курсом у бік Дніпра.

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Оновлено 23:07: Відбій повітряної тривоги у Києві.

Оновлено 23:13: У Дарницькому районі, за попередньою інформацією, загоряння між житловим будинком та навчальним закладом. Підрозділи прямують на місце, повідомив Віталій Кличко.

Тим часом у КМВА уточнили, що попередньо там зафіксовано падіння уламків. Інформація щодо можливих руйнувать чи потерпілих уточнюється.

Оновлено 23:32: Кличко повідомив, що рятувальники не виявили на місці виклику в Дарницькому районі загоряння після збиття ворожого БПЛА. Обстеження мікрорайону триває.

Війна в Україні: важливі новини

17 липня Україна повернула з російського полону 95 захисників. Серед визволених військових – 49 воїнів ЗСУ, зокрема учасник "повітряного мосту", який добровільно зголосився вертольотом летіти на "Азовсталь", щоб допомогти заблокованим там підрозділам, і двоє з Повітряних сил, 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п'ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту та один захисник із добровольчого формування територіальної громади.

Тим часом видання "Слідство.Інфо" із посиланням на дані поліції повідомило, що від жовтня 2023 року по кінець червня 2024-го у Кринках Херсонської області зникли безвісти 788 військових.

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