Окрім того, за даними командувача ООС, російсько-окупаційні війська дистанційно мінують місцевість із використання заборонених Женевською конвенцією мін ПОМ-2.

Командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що російсько-окупаційні війська від початку 2021 року 16 разів обстріляли населені пункти поблизу лінії зіткнення на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» в Києві, трансляція якого опублікована на YouTube.

За словами Наєва, внаслідок цих обстрілів 12 будинків було пошкоджено, одна цивільна особа загинула і ще одну людину поранено.

«Поряд з обстрілами позицій Об’єднаних сил противник продовжує вести вогонь по населених пунктах та об’єктах цивільної інфраструктури, наближених до лінії зіткнення. Від початку поточного року зафіксовано 16 обстрілів населених пунктів, в результаті обстрілів пошкоджено 12 будинків, одна цивільна особа загинула і одну поранено», - сказав Наєв.

Командувач ООС наголосив, що найбільш ганебним став обстріл противником центральної районної лікарні в Красногорівці із застосуванням забороненої зброї – артилерії 122-мм.

Читайте такожПосольство США про обстріли інфраструктури на Донбасі: "Вимагаємо припинити агресію"«Зовнішні пошкодження будівлі лікарні беззаперечно вказують про невипадковість дій з боку противника», - зазначив він.

Також, за даними командувача ООС, бойовики продовжують встановлювати мінно-вибухові загородження, зокрема, дистанційно мінувати місцевість із використанням заборонених Женевською конвенцією мін ПОМ-2 заради втрат серед особового складу та ускладнення умов несення служби передовими підрозділами Об’єднаних сил.

Крім того, як зауважив Наєв, цього року фіксується активне застосування снайперських груп окупантів, зокрема, зі складу сил спеціального призначення збройних сил РФ, озброєних далекобійними снайперськими гвинтівками 12,7 мм, оснащеними комплексами контрснайперської боротьби.

Що передувало

4 травня російсько-окупаційні війська обстріляли Мар'їнську центральну районну лікарню в місті Красногорівка.

У закладі на лікуванні перебувають 45 осіб, хворих на COVID-19 та пневмонію.

Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Однак стало відомо, що після обстрілу помер один з тяжкохворих пацієнтів.

Раніше, 6 квітня внаслідок обстрілу бойовиків знеструмило насосну станцію Південнодонбаського водопроводу, розташовану в "сірій зоні" між селами Василівка та Крута Балка. Без водопостачання залишилися мешканці понад 50 населених пунктів.

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Автор: Костянтин Гончаров