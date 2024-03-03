Пропагандист зазначив, що ситуація у підрозділах, що штурмували Авдіївку, катастрофічна.

Російські втрати під час штурмів Авдіївки були настільки масштабними, що їх вже не приховують навіть пропагандисти.

Як повідомив український журналіст Денис Казанський, низка російських пропагандистів показала листи дружин загиблих окупантів. Обурені росіянки пишуть про дикі втрати окупантів на Авдіївському напрямку.

Про втрати під Авдіївкою публічно заявив друг терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, російський Z-блогер Лев Вершинін. Зокрема, він опублікував лист дружин загиблих російських військових, в яких йдеться про кількість жертв. Наприклад, у полку №1015 з 2300 осіб залишилося лише 30.

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"За підсумками того, що сталося, в полку №1015 із 2300 одиниць живої сили залишилося трохи більше 30 осіб", - заявив Вершинін.

Пропагандист додав, що подібна ситуація фіксується не лише в цьому полку. Мобілізованих росіян "кидали на забій" без підготовки. Вочевидь це й спричинило такі показники.

Втрати РФ в Авдіївці

Об'єднаний прес-центр Сил оборони таврійського напрямку офіційно оприлюднив втрати окупантів під час Авдіївської оборонної операції.

За 4 місяці активної фази боїв за Авдіївку (з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024) року загальні втрати російських військ склали:

особового складу – 47 186 осіб;

танки – 364;

артилерійські системи – 248;

бойові бронемашини – 748;

літаки – 5.

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