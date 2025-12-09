Там уточнили, що йдеться про Лисівку та Сухий Яр на Донеччині.

За рішенням командування, підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр, особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі. Про це йдеться в повідомленні 7 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ (ДШВ) з приводу відходу від частини позицій біля Покровська і Мирнограда Донецької області.

"Маневр проведено задля збереження життя військовослужбовців, покращення логістичного забезпечення угруповання та вирівнювання лінії фронту", - наголошується в ньому .

Зазначається, що з міркувань безпеки інформація про проведення операції певний час не оприлюднювалася, щоб уникнути ризиків зриву її виконання.

Також повідомляється, що ситуація у районі Мирнограду залишається складною.

В 7 корпусі наголошують, що ворог активно обстрілює місто з допомогою КАБів, зокрема, за минулий тиждень росіяни скинули на місто 21 авіабомбу. В повідомленні сказано:

"Противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів".

Відхід ЗСУ з частини позицій під Покровськом

Як повідомляв УНІАН з посиланням на ЗМІ, Сили оборони України відійшли з частини позицій під Покровськом і Мирноградом, зокрема в районі сіл Сухий Яр і Лисівка, ще кілька тижнів тому. Зазначалося, що таким чином "мішок" напівоточення зменшився.

Йшлося про те, що це було зроблено, щоб не допустити потенційного оточення і вирівняти лінію фронту.

