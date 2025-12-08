Таким чином "мішок" напівокруження зменшився.

Сили оборони України відійшли з частини позицій під Покровськом і Мирноградом, зокрема в районі сіл Сухий Яр і Лисівка. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела, які працюють на Покровському напрямку в Десантно-штурмових військах і в одній із піхотних бригад.

Зазначається, що українські війська відійшли назад із частини позицій ще кілька тижнів тому. За словами співрозмовників видання, таким чином "мішок" напівоточення зменшився.

"Ми зробили маневр у районі Лисівки і Сухого Яру, підрозділи, які там були, зайняли позиції на північ. Це було зроблено, щоб не допустити потенційного оточення і вирівняти лінію фронту", - розповіло журналістам одне з джерел.

Друге джерело заявило в розмові з журналістами, що в ці позиції вже неможливо було заходити. За його словами, ворог контролював усе як FPV-дронами, так і своїми малими піхотними групами.

"Дорога до позицій - 20 км. Плюс росіяни заходили не тільки з флангів, а й із тилу", - додало джерело.

У виданні зазначили, що оборону на цій ділянці Покровського напрямку тримали 25-та бригада ДШВ і 68-та окрема єгерська бригада ЗСУ. Журналісти підкреслили, що це одні з найсильніших бригад, які були заведені на Покровський напрямок понад рік тому і утримували як свої позиції, так і "закривали дірки" між позиціями суміжників.

Окупанти намагаються створити на фронті три плацдарми - що відомо

Раніше полковник ЗСУ Владислав Селезньов розповів, що в Донецькій області росіяни намагаються сформувати три плацдарми для захоплення стратегічних населених пунктів. Проте, поки що плани ворога не реалізовані.

За словами експерта, наразі під контролем України перебувають такі населені пункти, як Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка, які формують загальну агломерацію. Він зауважив, що під час свого весняно-літнього наступу росіяни намагалися зайняти ці пункти, тому сформували три плацдарми. Південний - район Покровська, Мирнограда і Торецька, східний - район Часівника і північно-східний - район Сіверська і Лиману.

