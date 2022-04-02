Українські захисники поповнили запаси.

Залишаючи Чернігівську область російські загарбники лишили чимало техніки просто у лісі.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Сили Спротиву в Шестовиці Чернігівської області поповнили запаси бронетехніки для потреб Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Місцеві жителі розповіли військовим, що окупанти так швидко і "організовано передислоковувались", що покидали в навколишніх лісах багато техніки.

"Улов" військові показали на фото та застерегли: кинута російська техніка або місцевість навколо може бути замінована.

Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України звільнили 28 населених пунктів на Поліському та Сіверському напрямках. Частина з них були тимчасово окуповані ще з початку повномасштабного вторгнення

Відведення військ РФ у київському та чернігівському напрямках: що відомо

29 березня стало відомо, що Російська Федерація відводить окремі підрозділи з Київської і Чернігівської областей і відчуває проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

В Генштабі зазначили, що "відведенням" військ ворог хоче створити помилкову ілюзію, що відмовився від задуму оточити Київ.

Раніше помічник Путіна Володимир Мединський заявив про нібито скорочення контингенту на Київському та Чернігівському напрямках. Перед тим в Міноборони РФ стверджували про завершення "першого етапу "спецоперації" і переходу до атак на Донбасі.

США також фіксували, що російські сили почали відведення від околиць біля Києва і зосереджуються на позиціях на півдні та сході України.

Міністерство оборони США так само попередило, що нинішнє нібито відведення частини військ Росії з київського і чернігівського напрямків може свідчити про перегрупування ворожих сил для завдавання нового удару.

Попри це, міністерство оборони РФ і представники російської делегації в Стамбулі стверджують, що відведення російських військ на Київщині і Чернігівщині нібито пов'язано з прогресом на переговорах між Україною і РФ.

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