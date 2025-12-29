Більшість українців хоче миру, але 85% - проти виведення військ із Донбасу, - Зеленський

Президент України вважає пропозицію виведення українських військ з Донбасу найгіршим варіантом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці прагнуть справедливого миру. Хоча 87% українських громадян виступають за мир, одночасно 85% не підтримують виведення Сил оборони з Донбасу. Про це голова держави сказав в інтерв’ю для телеканалу Fox News.

Зеленський підтвердив, що українці прагнуть встановлення миру. Водночас, президент України звернув увагу на слова президента США Дональд Трампа з посиланням на соціологічні опитування про те, що 85% або можливо 87% українців хочуть миру.

"Так, це наше життя. 87% підтримують мир, але, у той же час, 85% виступають проти відведення зі сходу, з Донбасу. Це значить, що усі хочуть миру, але справедливого миру", - наголосив Зеленський.

Голова держави погоджується, що питання територій є складним.

"Усі сторони мають зрозуміти, що найгірший шлях – це вийти з Донбасу. Будуть великі ризики для України, неприйнятні для українців", - сказав Зеленський.

Він додав, що результати імовірного референдуму щодо Донбасу не будуть позитивними.

Зеленський і Трамп не досягли прориву у мирній угоді

Як повідомляв УНІАН, питання територій залишається невирішеним у переговорах між США і Україною у процесі погодження проєкту мирного плану про завершення війни.

Росія вимагає від України виходу з тої частини Донеччину, яку російські загарбники не можуть захопити. Україна з таким сценарієм не погоджується.

Натомість США запропонували ідею створення вільної економічної зони. Зеленський заявив, що можливе відведення військ лише за дзеркальних дій Росії, збереження територій у складі України та розміщення міжнародних миротворців.

