Попри заяви Трампа про наближення прориву у припиненні війни в Україні, переговори у Флориді не дали відчутного прогресу в укладенні мирної угоди.

Виступаючи у своєму клубі Мар-а-Лаго в Палм-Біч, президент США Дональд Трамп назвав розмову з українським лідером "чудовою" і заявив, що сторони "досягли значного прогресу" у спробах зупинити російське вторгнення. Водночас він визнав, що ключові питання залишаються невирішеними, пише Financial Times.

Чи був прогрес

Зустріч відбулася наступного дня після масованої ракетної та дронової атаки Росії на Київ і стала кульмінацією інтенсивних дипломатичних зусиль, спрямованих на завершення найбільшої сухопутної війни в Європі за останні десятиліття. Попри взаємні компліменти на спільній пресконференції, Трамп і Зеленський не конкретизували, яких саме домовленостей вдалося досягти.

Зеленський заявив, що під час переговорів було обговорено "всі аспекти" 20-пунктного мирного плану і що сторони перебувають "на 90% шляху" до угоди. За його словами, військова частина плану "на 100% узгоджена", однак деталей він не розкрив.

Трамп повідомив, що після зустрічі вони разом із Зеленським поінформували європейських лідерів, зокрема прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Італії Джорджію Мелоні. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала "хороший прогрес", наголосивши, що ключовим елементом майбутніх домовленостей мають стати "залізобетонні гарантії безпеки з першого дня".

Президент США також розповів, що напередодні зустрічі із Зеленським провів понад двогодинну телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, назвавши її "хорошою та дуже продуктивною". Після цього Трамп заявив, що Путін "хоче, щоб Україна досягла успіху".

"Ми наближаємось"

Водночас Трамп визнав наявність "складних" питань, передусім щодо територій.

"Слово "узгоджено" – занадто сильне, але ми наближаємося", – сказав він, натякаючи на глибокі розбіжності між Києвом і Москвою щодо можливих територіальних поступок.

Росія, за наявною інформацією, зберігає максималістську позицію, зокрема вимагаючи виведення українських військ з підконтрольних Києву районів Донбасу. Попередній план, підготовлений за участі Москви, передбачав офіційне визнання цих територій російськими – крок, який Зеленський назвав неприйнятним.

Трамп підтвердив, що питання створення демілітаризованої або так званої економічної зони на Донбасі залишається відкритим. Зеленський заявив, що можливе відведення військ лише за дзеркальних дій Росії, збереження територій у складі України та розміщення міжнародних миротворців. Він підкреслив, що будь-які територіальні поступки можливі лише після всеукраїнського референдуму.

Щодо гарантій безпеки Трамп заявив, що США мають намір "працювати разом з Європою", яка "візьме на себе значну частину" відповідальності. Він також допустив можливість виступу у Верховній Раді України, якщо це сприятиме просуванню мирної угоди.

Окремо президент США заявив, що Путін нібито відкритий до співпраці з Києвом щодо майбутнього Запорізької АЕС у межах мирної угоди. Водночас Москва вже дала зрозуміти, що відхилить будь-які зміни до попереднього мирного плану, а глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Київ у небажанні вести "конструктивні переговори".

Путін, у свою чергу, заявив, що Росія готова досягати своїх цілей силою, якщо Україна не погодиться на умови Москви.

Війна в Україні - мирні переговори

Як повідомляв УНІАН, переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді тривали близько трьох годин, проте за підсумками жоден з учасників не оголосив про якийсь значний прорив у припиненні війни.

Як пише CNN, Дональд Трамп, як і раніше, відносно прихильний до позицій Москви. Однак, на відміну від деяких попередніх зустрічей, Трамп похвалив Зеленського і висловив упевненість, що мир близький.

Водночас Fox пише, що зустріч Трампа із Зеленським у Мар-а-Лаго може стати кроком до першої за понад п’ять років прямої телефонної розмови між президентом України та Володимиром Путіним.

