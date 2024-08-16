Переважна кількість полонених - російські строковики. Вони бідкаються, що їхні сім'ї не знають, що з ними сталося.

Вторгнення України в Курську область РФ поповнило обмінний фонд рекордною кількістю полонених. Переважно, це переважно молоді строковики.

Як пише Sky News, полонених росіян утримують у камерках з двоярусними ліжками. Деяким від 19 до 21 року. Полонені розповіли журналіста про шок, пережитий нападом українських військ на Курську область. Вони сказали, що все сталося дуже швидко і вони просто здалися.

Чоловіки сказали, що їхні сім’ї не знають, що з ними сталося. Полонені сподіваються, що їх обміняють на українських військовополонених найближчим часом.

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На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну диктатор Володимир Путін запевняв, що строковиків не відправляють на передову. Втім, переважно молоді призовники та обмежені підрозділи прикордонників тримали оборону Курської області. За їхніми спинами ховалися "кадирівці".

Невелика кількість полонених у камерах були поранені під час вторгнення. Український офіцер, який займався транспортуванням затриманих з поля бою до українських місць утримання, повідомив, що всім, хто має поранення, надається медична допомога.

"По-перше, ми оцінюємо їхній психологічний стан, щоб побачити, наскільки вони готові продовжувати поїздку", - сказав офіцер, побажавши залишитися анонімним.

"Також ми перевіряємо полонених, які отримали поранення чи то від бойових поранень, чи то від неправильного поводження зі зброєю. Після цього ми надаємо послуги з супроводу. Під час супроводу ми транспортуємо поранених бійців до цивільних лікарень, де їм надається спеціальна медична допомога для стабілізації стану здоров’я перед подальшим етапуванням у центри утримання військовополонених", - додав співрозмовник.

Офіцер сказав, що він був дуже зайнятий, бо його команда передала кілька сотень полонених з початку наступу на Курську.

"Пропускна здатність колони не дозволяє перевозити відразу великі групи, тому доводиться здійснювати кілька поїздок, дотримуючись усіх протоколів", – сказав він.

Офіційний представник ізолятора сказав, що трохи більше ніж за тиждень там прийняли понад 200 військовополонених.

"Їх переодягають, миють, а потім розподіляють по камерах. Потім правоохоронні органи проводять процеси фільтрації. Якщо все перевірено, осіб відправляють у табори. У цих таборах містяться інші військовополонені, де вони чекають на обмін", – розповів офіцер, який назвався Вадимом.

На запитання, чи планується обмін захоплених Україною осіб на українських військовополонених із російської сторони, офіцер відповів: "Ну, звичайно. Усіх військовополонених треба обміняти".

Крім того, один з авторів цього матеріалу - український журналіст Азад Сафаров - у Facebook опублікував коментар українського офіцера, який займається транспортуванням полонених з Курської області. За словами військового, масштаби взяття у полон вражають.

"Я сплю по 2-3 години на день. Ми вивозимо по кілька разів на день російських полонених. Приїжджаємо у нас всього 7-8 місць залишилось, а нас просять взяти ще 15. Я стільки російських полонених не бачив навіть під час Харківської операції у 2022 році" - офіцер Збройних сил України

Як пише The Independent, українські війська взяли російських солдатів у полон, щоб використовувати їх як розмінну монету для обміну своїх цивільних та військових. Один український полковник розповів виданню, що близько 2000 російських солдатів потрапили в полон.

Бої в Курській області - СБУ взяла в полон росіян

У Курській області спецпризначенці Служби безпеки України 14 серпня взяли в полон 102 російських військових. Це наслідок спецоперації, яку провели воїни ЦСО "А" СБУ.

Як повідомило видання Financial Times, представники України та РФ починають переговори про обмін військовополоненими в Курській області. Факт ведення роботи над підготовкою обміну виданню підтвердили в українській розвідці.

Точна кількість російських військових, яких взяли ЗСУ під час заходу в Курську область, не розголошується. Але видання зазначило, що за даними представників уряду і військових, може йтися про сотні. Серед захоплених у полон багато молодих призовників.

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