Навіть застаріла техніка допомагає ЗСУ ефективно нищити окупантів.

Наразі на Донбасі тривають найзапекліші бої з російськими окупантами. Так, українським військовим у боротьбі із загарбниками допомагають різні види озброєння.

Відео дня

Зокрема, українські захисники із 24 ОМБр імені короля Данила продемонстрували роботу артилерійських розрахунків 2С3 "Акація" під час бойового чергування на Бахмутському напрямку.

"Попри поважний вік цих установок, вони здатні влучно та щедро пригостити ворога 152-ма міліметрами концентрованої люті та справедливості", - наголосили військові.

Війна на Донбасі: ситуація поблизу Бахмута

Російські окупанти тривалий час намагаються штурмувати на Авдіївському та Бахмутському напрямках - там тривають запеклі бої.

Як повідомив радник ОП України Олексій Арестович, армія РФ зігнала під Бахмут 40 БТГ. Окупанти хочуть захопити весь Донбас, щоб президент Росії Путін міг зобразити "перемогу" для населення.

Експерти вважають, що Бахмут не має стратегічного значення для РФ, проте з політичної точки зору його взяття має показати, що росіяни ще на щось здатні.

Вас також можуть зацікавити новини: