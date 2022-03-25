Крім того, населенні пункти Луганщини зазнають ракетних ударів.

У Рубіжному та Попасній на Луганщині ідуть жорстокі бої.

Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що подекуди на околицях цих міст є російські окупанти, але, зокрема, "по одному з флангів орків відтіснили і сподіваюсь найближчим часом виб'ють з Рубіжного повністю".

Гайдай розповів, що населенні пункти Луганщини піддаються і ракетним ударам. "Сьогодні в Лисичанськ був приліт. Поки що з'ясовуємо наслідки, але, попередньо, без жертв", - сказав голова Луганської ОВЦА.

При цьому він додав, що окупанти застосовують декілька днів поспіль авіацію. "Вчора, для прикладу, "працювало" одразу п'ять літаків", - сказав Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, в результаті обстрілу Рубіжного окупантами загинули дві людини.

Гайдай зазначив, що в результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки, сталися загоряння в квартирах. Через постійні обстріли рятувальники не могли гасити пожежі, до яких призвели обстріли.

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