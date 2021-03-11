Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав важке поранення.

Збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Старогнатівка.

Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook.

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав важке поранення.

"Воїну оперативно було надано медичну допомогу та, на жаль, врятувати його життя не вдалося. Командування та особовий склад оперативно-тактичного угруповання «Схід» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що про дії збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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Автор: Олег Давигора