Збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Старогнатівка.
Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook.
Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав важке поранення.
"Воїну оперативно було надано медичну допомогу та, на жаль, врятувати його життя не вдалося. Командування та особовий склад оперативно-тактичного угруповання «Схід» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - сказано у повідомленні.
Також зазначається, що про дії збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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