Глава МЗС вважає, що залишається актуальним запитання: скільки часу потрібно, аби змусити Росію погодитися припинити війну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що війну на Донбасі можна припинити за тиждень, якщо Російська Федерація погодиться вивести окупаційні війська з території України.

Читайте такожБільшість українців переконані, що Росія зацікавлена у продовженні війни на Донбасі – опитуванняПро це глава МЗС повідомив в інтерв'ю словацькому виданню «Tyžden», повідомляє посольство України у Словаччині.

«Всі шляхи вирішення зрозумілі, багато разів обговорювалися і лежать на столі. А от чого немає, так це «зеленого світла» від Москви, щоб рухатися вперед. Якщо Москва політично вирішить дотриматися власних обіцянок - а вони багато разів говорили, що Донбас має залишитися частиною України - і вирішить вивести свої війська, конфлікт може бути вирішений легко та достатньо швидко. Способи виведення військ, способи проведення виборів без участі Москви - все це давно детально продумано. Тому нам слід запитувати себе: не скільки часу знадобиться для припинення конфлікту, а скільки часу потрібно, щоб змусити Росію погодитися його припинити. Якщо Росія погодиться зробити це завтра, конфлікт буде завершений за тиждень», - сказав Кулеба.

Водночас, глава МЗС заявляє, що знижується ефективність переговорів у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.

«Справа в тому, що Росія не відповіла взаємністю на жоден конструктивний жест, крок чи пропозицію від України. Більше того, російські ЗМІ нині рясніють повідомленнями, які звинувачують Україну у нібито підготовці до військової ескалації на Донбасі», - зазначив Кулеба.

Міністр назвав такі повідомлення російських ЗМІ пропагандою.

«Це не ми готуємо наступ, а Росія готує ескалацію напруженості. Дуже прикро, що, незважаючи на зусилля України, Німеччини та Франції, Росія не поводиться конструктивно в рамках «нормандського формату» і не погоджується скликати черговий саміт лідерів, щоб оцінити ситуацію та внести пропозиції щодо нових кроків», - розповів він.

Також Кулеба він наголосив, що ситуація на Донбасі не є замороженою, оскільки тривають обстріли і порушення режиму припинення вогню.

Новий план по Донбасу

Голова офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна спільно з Німеччиною і Францією розробила план щодо відновлення миру на Донбасі. При цьому його досі не схвалила Росія.

"Сьогодні на столі лежить конкретний план мирного врегулювання, запропонований Німеччиною і Францією, доопрацьований Україною, і ми вважаємо, що він відповідає духу і принципам "Мінська", він відповідає нормам міжнародного права", - сказав він.

Пізніше в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що "перший раз чують" про такому мирному плані по Донбасу.

При цьому в українській делегації в ТКГ повідомляли, що новий план по Донбасу буде представлений до кінця березня, проте його деталі поки не розголошуються.

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Автор: Віталій Саєнко