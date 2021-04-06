У березні-грудні минулого року у 27 разів зменшилася кількість перетину КПВВ жителями окупованих територій.

У 2020 році від обстрілів бойовиків на Донбасі постраждали 128 цивільних осіб, з них 23 загинуло.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, представляючи щорічну доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2020 році.

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Вона зазначила, що через обстріли бойовиків "кількість жертв серед цивільного населення становить 128 осіб, серед них 23 - загиблі".

Омбудсмен також повідомила, що через пандемію коронавірусу в березні-грудні 2020 року у 27 разів зменшилася кількість перетину КПВВ жителями окупованих територій.

За її словами, порушуються права людей на отримання пенсій, а також на встановлення фактів народження або смерті.

"Ускладнена процедура штовхає наших громадян отримувати паспорти РФ та реєструвати такі акти окупаційною владою", - зазначила Денісова.

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Автор: Надя Пришляк