У 2020 році від обстрілів бойовиків на Донбасі постраждали 128 цивільних осіб, з них 23 загинуло.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, представляючи щорічну доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2020 році.
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Вона зазначила, що через обстріли бойовиків "кількість жертв серед цивільного населення становить 128 осіб, серед них 23 - загиблі".
Омбудсмен також повідомила, що через пандемію коронавірусу в березні-грудні 2020 року у 27 разів зменшилася кількість перетину КПВВ жителями окупованих територій.
За її словами, порушуються права людей на отримання пенсій, а також на встановлення фактів народження або смерті.
"Ускладнена процедура штовхає наших громадян отримувати паспорти РФ та реєструвати такі акти окупаційною владою", - зазначила Денісова.
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