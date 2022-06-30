У Маріуполі та у більшості інших захоплених міст України вичерпані майже всі запаси харчових продуктів.

Окупанти зосередились на масовій русифікації захоплених територій України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

З посиланням на розвідку, він розповів, що у Маріуполі та у більшості інших захоплених міст України вичерпані майже всі запаси харчових продуктів. У той же час, нові поставки не здійснюються. Порівняно із початком червня, помічено значне зростання цін на основні групи товарів та зменшення обсягів так званої гуманітарної допомоги населенню.

За словами Мотузяника, також спостерігається масова русифікація населення захоплених територій.

"Особлива увага приділяється вилученню гривні із обігу та збільшенню обсягів рубльової маси, а також нав'язуванню місцевому населенню російських практик діяльності у всіх сферах життя", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 червня, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що відзавтра російські окупанти у Маріуполі надаватимуть гуманітарну допомогу лише непрацездатним.

Водночас, додав він, навіть при умовній наявності гуманітарної допомоги, літні люди змушені їсти пліснявий хліб та продовжувати жити серед руїн.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляли, що в тимчасово окупованому Маріуполі загарбники пропонують місцевим жителям роботу "за їжу". Окупаційна адміністрація пропонує людям іти у "волонтери", головним їхнім завданням стане прибирання завалів на вулицях та захоронення тіл у братських могилах.