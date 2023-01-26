Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що сьогоднішній обстріл Одеси є, зокрема, відповіддю президента Росії Володимира Путіна Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Про це Кулеба у четвер, 26 січня, написав у Twitter. За його словами, це була одна з цілей сьогоднішнього масованого ракетного удар Росії по Одесі, яким вона спричинила масові збої в електропостачанні.
"Це руйнування є відповіддю Путіна комітету ЮНЕСКО, який вніс Одесу до Списку всесвітньої спадщини та поставив її під посилену охорону як об’єкт Списку всесвітньої спадщини, що під загрозою", - наголосив міністр.
Включення історичного центру Одеси до списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО - що треба знати
Як повідомляв УНІАН, у 2022 році президент Володимир Зеленський у зверненні до 215-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО заявив, що Україна підготувала номінаційне досьє Одеси для включення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
25 січня Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ухвалив рішення про внесення культурно-історичної пам’ятки "Історичний центр міста-порту Одеси" до списку Всесвітньої спадщини під загрозою з метою допомогти захистити культурну спадщину Одеси від російських загарбників, які неодноразово спрямовували свої ракетні удари на місто.
Новий масований ракетний удар Росії по Україні - найважливіше
Сьогодні, 26 січня, Росія здійснила чергову ракетну атаку по території України. Сили оборони в зоні відповідальності ОК "Південь" знищили 26 ворожих ракет повітряного і морського базування: 3 над Одещиною, 13 над Миколаївщиною, 7 над Херсонщиною і 3 над Вінниччиною.
Уражено кілька об'єктів критичної інфраструктури у Вінницькій та Одеській областях. Унаслідок ворожих ударів частина Одеської області залишилася без електро- та водопостачання.