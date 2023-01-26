Український міністр назвав одну із цілей ворожого масованого ракетного удару.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що сьогоднішній обстріл Одеси є, зокрема, відповіддю президента Росії Володимира Путіна Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це Кулеба у четвер, 26 січня, написав у Twitter. За його словами, це була одна з цілей сьогоднішнього масованого ракетного удар Росії по Одесі, яким вона спричинила масові збої в електропостачанні.

"Це руйнування є відповіддю Путіна комітету ЮНЕСКО, який вніс Одесу до Списку всесвітньої спадщини та поставив її під посилену охорону як об’єкт Списку всесвітньої спадщини, що під загрозою", - наголосив міністр.

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Включення історичного центру Одеси до списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, у 2022 році президент Володимир Зеленський у зверненні до 215-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО заявив, що Україна підготувала номінаційне досьє Одеси для включення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

25 січня Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ухвалив рішення про внесення культурно-історичної пам’ятки "Історичний центр міста-порту Одеси" до списку Всесвітньої спадщини під загрозою з метою допомогти захистити культурну спадщину Одеси від російських загарбників, які неодноразово спрямовували свої ракетні удари на місто.

Новий масований ракетний удар Росії по Україні - найважливіше

Сьогодні, 26 січня, Росія здійснила чергову ракетну атаку по території України. Сили оборони в зоні відповідальності ОК "Південь" знищили 26 ворожих ракет повітряного і морського базування: 3 над Одещиною, 13 над Миколаївщиною, 7 над Херсонщиною і 3 над Вінниччиною.

Уражено кілька об'єктів критичної інфраструктури у Вінницькій та Одеській областях. Унаслідок ворожих ударів частина Одеської області залишилася без електро- та водопостачання.

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