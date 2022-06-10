Президент Росії хоче вести війну на знищення української держави, зазначив радник голови Міністерства внутрішніх справ.

Президент Російської Федерації Володимир Путін у четвер, 9 червня, фактично на увесь світ заявив, що хоче захопити всю територію української держави.

Президент РФ порівняв себе з російським царем Петром I, який десятки років воював у так званій Північній війні, і, за словами Путіна, повертав "землі Російської імперії", розповів радник очільника Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, війна в Україні надовго, і російський лідер хоче вести її на знищення нашої країни.

"…Володимир Путін фактично на увесь світ заявив, що він хоче захопити всю територію України. Вчора на форумі в Санкт-Петербурзі він заявив і порівняв себе з Петром I, який воював 21 рік в так званій Північній війні, повертаючи, як казав Путін, землі Російської імперії…", - сказав Геращенко.

Радник глави МВС зазначив, що у нашої держави є лише один шлях - разом з нашими союзниками опиратися Росії, вбивати якомога більше російських солдатів та офіцерів і робити так, щоб РФ розгойдувалася зсередини.

Нагадаємо, 9 червня Володимир Путін виступив на зустрічі нібито з молодими підприємцями, інженерами й вченими.

"Те, що нам доводиться як би захищати себе, ...то це очевидна річ. Ось зараз ми були на виставці, присвяченій 350-річчю Петра I. Майже нічого не змінилося. Дивно! Якось приходиш до цього розуміння. Петро I Північну війну 21 рік вів... Він повертав (землі - Ред.)!.. І зміцнював…", - говорив президент Росії.

Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Влада РФ навіть не оголосила Україні війну, а назвала бойові дії проти нашої держави "спецоперацією", зокрема, для "денацифікації" наших громадян.

Спочатку окупанти обстрілювали військові об'єкти, а потім атакували й домівки мирних людей. Лише в одному Маріуполі, за офіційними даними, загинули понад 20 тисяч осіб.

Українська влада не раз стверджувала, що Володимир Путін хоче захопити всю Україну.

Довідка УНІАН. Велика Північна війна тривала з 1708 по 1713 рік, в ній брали участь Московське царство - з одного боку, і Шведська та Османська імперія - з іншого. Спочатку Україна була сателітом Московського царства - постачала московським військам живу силу, амуніцію й продовольство.

Після того, як король шведської імперії Карл ХІІ потрапив на українську територію проти Петра I виступив гетьман Війська Запорозького Іван Мазепа й уклав з монархом українсько-шведський союз. На жаль, козакам разом зі шведами не вдалося домогтися звільнення України.

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