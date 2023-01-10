Немає ознак, що лідер росіян змінив свою мету у війні проти української держави, зазначив генсек Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що втрати Росії в Україні не зупинять повномасштабну війну, оскільки влада РФ готова їх зазнавати і продовжувати агресію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Столтенберг зазначив, що підтримка України боєприпасами виснажує запаси країн-членів Альянсу і Євросоюзу, але це було правильне рішення.

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"І звичайно, коли ми виснажуємо наші запаси, існує лише єдине довготермінове рішення - треба більше виробляти", - сказав Столтенберг і додав, що міністри оборони країн-членів Альянсу восени вирішили збільшити запаси боєприпасів і зброї.

Він додав, що йдеться про нарощення виробництва.

"Мета полягає у тому, аби ми могли продовжувати і також посилювати нашу підтримку України. Тому що ми бачили, що Росія зазнала великих втрат в Україні через мужніх українських солдатів та професіоналізм та налаштованість Збройних сил України", - заявив Столтенберг.

При цьому він закликав не недооцінювати Росію, бо вона мобілізує більше військових і наполегливо працює над забезпеченням своїх солдат більшою кількість зброї і боєприпасів.

"Вони демонструють готовність насправді зазнавати втрат, але продовжувати війну. Немає ознак, що президент Путін змінив загальну мету його жорстокої війни проти України", - заявив Столтенберг.

Генеральний секретар Альянсу зазначив, що НАТО має бути готовим на довгострокову перспективу підтримувати Україну.

Підтримка України з боку Заходу та втрати Росії - це треба знати

Раніше стало відомо, що 10 січня високопоставлені члени ЄС та НАТО зустрінуться в Брюсселі для того, щоб підписати новий договір про співпрацю. Йдеться про третю спільну декларацію між організаціями, яка містить нові зобов'язання щодо підтримки України. Пізніше стало відомо, що документ підписали.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 10 січня орієнтовно склали: особового складу - близько 112 тис. 470 (+710 за останню добу). Також українські захисники ліквідували ворожої техніки: танків - 3 тис. 084, бойових броньованих машин - 6 тис. 154, артилерійських систем - 2 тис. 073, РСЗВ - 434, засобів ППО - 217 та інше.

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