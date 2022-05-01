Противник може використовувати викрадений автобус, зазначив голова Луганської обласної Військової адміністрації.

Диверсанти РФ можуть спробувати проникнути в український тил, прикидаючись волонтерами.

Для проникнення в тил противники можуть використовувати викрадені машини, розповів глава Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону.

Чиновник додав, що з такою метою супротивник може використовувати автобус, який не знайшли після того, як на Луганщині була обстріляна автоколона. Гайдай підкреслив, що на транспортному засобі було написано "Шкільний".

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну 24 лютого рано вранці.

Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, в Луганській області, серед цивільних були жертви. Пізніше вороги пішли у наступ на сході України.

У місті Попасна 29 квітня російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла евакуаційні автобуси. Один транспортний засіб знайшли порожнім зі слідами крові, а інший - не виявили.

Після інциденту зник автобус, який віз гуманітарку і на зворотному шляху мав забрати людей.

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