Йдеться про Т-72 радянської епохи, на яких українські військові мають досвід експлуатації.

США допоможуть полегшити перекидання радянських танків в Україну.

Про це повідомив CNN високопоставлений американський чиновник.

Так, США передають Україні танки Т - 72 радянської епохи, на яких українські військові мають досвід експлуатації.

Ці танки будуть доставлені "протягом декількох днів, а не тижнів", зазначив чиновник, і будуть доставлені з країн-партнерів НАТО.

Нагадаємо, США поставлять Україні засоби захисту від можливої хімічної атаки. Раніше Вашингтон звернув увагу на поширення Москвою неправдивої інформації про нібито "біолабораторії" в Україні.

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