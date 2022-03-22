Українські захисники діяли на світанку, коли окупанти максимально не очікували .

Воїни Сил спеціальних операцій знищили чергову колону ворожої техніки.

Відео з'явилося у Facebook ССО.

Українські захисники діяли на світанку, коли ворог максимально не очікував атаки. На кадрах видно, як горить важка техніка армії РФ разом з особовим складом.

В ССО творчо підійшли до цієї новини та прокоментували відео віршем. Передаємо мовою оригіналу без змін:

Промінь б'є в попіл, світанок здіймає.

Півник вкраїнський до співу стає.

Десь на узбіччі русня догоряє,

"Кукуріку" над тілами лунає,

Пісня остання безславній ордє.

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