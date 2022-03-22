ССО знищили колону техніки окупантів / скриншот
Воїни Сил спеціальних операцій знищили чергову колону ворожої техніки.
Відео з'явилося у Facebook ССО.
Українські захисники діяли на світанку, коли ворог максимально не очікував атаки. На кадрах видно, як горить важка техніка армії РФ разом з особовим складом.
В ССО творчо підійшли до цієї новини та прокоментували відео віршем. Передаємо мовою оригіналу без змін:
Промінь б'є в попіл, світанок здіймає.
Півник вкраїнський до співу стає.
Десь на узбіччі русня догоряє,
"Кукуріку" над тілами лунає,
Пісня остання безславній ордє.