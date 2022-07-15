За попередніми даними, жертв немає.

Російські загарбники завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області.

Про це мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомив у Facebook.

"Черговий авіаракетний удар по Краматорську. Попередньо без жертв", - зазначив Гончаренко.

Він додав, що на місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники.

Як повідомляв УНІАН, станом на 14 липня на Краматорському напрямку противник обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони Григорівки, Сіверська, Краматорська, Верхньокам’янського, Закітного, Серебрянки та Спірного. Завдав авіаційних ударів поблизу Верхньокам’янського та Маяків. Крім того, загарбники вели наступ у напрямку Верхньокам’янського. Довгий час тривали важкі бойові дії.

В цей же день окупанти завдали авіаракетних ударів по промзоні у Краматорську. В результаті бомбардувань в окремих частинах населеного пункту зникла електрика.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на сьогоднішній ранок, на Краматорському напрямку ворог проводить перегрупування з метою відновлення наступу у напрямку Сіверська. Також українські бійці придушили ворожі наступи на двох напрямках, росіяни безславно відходять.

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