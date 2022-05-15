Михайло Подоляк зазначив, що ніхто в світі не хоче затяжної війни з Москвою.

Війна в Україні може завершитися вже в поточному році. Для цього західні країни повинні ввести ембарго на російську нафту, а також поставити озброєння.

Про це повідомив радник глави офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

За його словами, ніхто у світі, в тому числі й Україна, не зацікавлений у затяжній війні в Російській Федерації

"Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році. Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго + танки, літаки та артилерія. Покінчимо з цим разом" - написав Подоляк у соцмережі.

Нафтове ембарго: що відомо

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Ощадбанку" від SWIFT.

Водночас в угорському уряді заявили, що план Європейського Союзу щодо повної заборони на імпорт російської нафти є незадовільним, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

За інформацією джерел агентства Bloomberg, ЄС запропонував переглянути нафтове ембарго проти РФ і дозволити Угорщині та Словаччині купувати російську нафту до кінця 2024 року, Чехії - до червня 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що неспроможність всіх країн-членів Європейського Союзу прийняти рішення про введення шостого пакета санкцій з нафтовим ембарго проти РФ стане занадто щедрим подарунком для Володимира Путіна.

11 травня Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу не зміг узгодити рішення щодо шостого пакета санкцій проти Російської Федерації.

У свою чергу прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна готова підтримати ембарго на російську нафту. За його словами, президент Росії Володимир Путін думав, що зможе захопити Україну і розділити демократичні сили світу своєю швидкою перемогою.

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