Захисники "мінуснули" самохідну артилерійську установку і танк рашистів.

Чергова група російських "туристів" познайомилася з протитанково-ракетним комплексом "Стугна-П" вітчизняного виробництва. Постаралися воїни 1-ї окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна.

Відео опублікували на фейсбук-сторінці бригади.

На кадрах видно, що постріл вийшов надзвичайно вдалим. Оператор кілька разів зміщував фокус прицілу наведення для керованої ракети.

"Наш бойовий розрахунок "Валькірія" підбив черговий танк і САУ фашистів на сході України. Акт денацифікаціі стався під Лисичанськом, саме там, де путінські орди вже мали бути згідно з планом їхнього фюрера ще 1 червня. Але знову "что-то пошло не так", – підписали відео захисники.

Про ПТРК "Стугна-П"

Цей комплекс ще з перших днів повномасштабної війни демонструє не тільки здатність перетворювати бронетехніку ворога на металолом, але і рятувати життя операторів.

Вітчизняна зброя має вкрай високі характеристики, що дозволяють знищувати з неї будь-який танк противника, не говорячи вже про іншу бронетехніку. Працювати з ним можливо у будь-який час доби, приціл має електронно-оптичний перетворювач, або, на сучасніших версіях – тепловізор.

Сам комплекс, враховуючи його можливості, доволі мобільний, пускова важить близько 40 кг, а ракета – 30 кг. Тобто для його застосування та переміщення достатньо розрахунку з декількох осіб.

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