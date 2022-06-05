При цьому, висловлюється думка, що такий захід на території РФ може мати негативні міжнародні наслідки для України та втрату підтримки союзників.

Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів заявляє, що відвоювання окупованих частин Донецької та Луганської областей вимагатиме заходу на територію Російської Федерації.

Про це Андрусів повідомив у Telegram.

Він пояснив, чому наступати важче, ніж оборонятися.

"Суть успішного контрнаступу в тому, щоб взяти стратегічні точки. До прикладу, брати Херсон тяжкими боями, зі стратегічної точки зору, немає жодного сенсу. Ми просто повернемо собі своє місто, ворог відійде трохи далі від Херсона, але все одно створюватиме нам багато проблем. Для російської армії загрозливою ситуацією буде, якщо ми візьмемо Нову Каховку, бо стратегічна цінність цього міста дуже велика", - відзначив він.

За його словами, ворог знає про всі ці точки та добре там обороняється.

"Бо коли захоплюється така стратегічна точка, то починає формуватися на цій території плацдарм, який створює географічну перевагу. Туди стягуються війська, підвозяться боєприпаси та з цього плацдарму визначається точка удару. Але зрозуміло, що ворог так само починає атакувати, проводить артилерійську підготовку, завдає ударів ще в процесі нашого висування. Й тому, за таких умов ми зазнаємо значних втрат і жертв. Ключову роль у таких штурмах відіграє виключно наявність озброєння", - підкреслив Андрусів.

При цьому він завірив, що українські військові не будуть штурмувати Херсон.

"Достатньо завдати будь-якого розсікаючого удару десь між Херсоном та Новою Каховкою, або зі сторони Енергодара, і таким чином візьмемо російські війська в оточення та відріжемо їх від постачань з Криму. У них не буде потужності й сил вибивати нас, тож їм краще буде відступити", - заявив Андрусів.

"Набагато складніше якраз відбивати Донбас: для цього нам треба зайти на територію Росії. Інакше доведеться відбивати території фактично в лоб. А такий захід на території РФ може мати негативні міжнародні наслідки для нас і втрату підтримки наших союзників", - наголосив Андрусів.

Просування Збройних Сил України на півдні

Напередодні наші захисники та захисниці змогли просунутися на 8-10 кілометрів на окремих відрізках Херсонського та Запорізького напрямків. ЗСУ вибили окупантів з кількох населених пунктів.

За словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, українська армія зможе повною мірою перейти в контрнаступ після того, як західна зброя надійде в достатній кількості.

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