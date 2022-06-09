Олександр Камишин зазначив, що після ДВРЗ під удар потрапило ще одне підприємство

Російські військові систематично обстрілюють ракетами вагоноремонтні заводи України. Після ДВРЗ росіяни атакували ще один.

Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин в ефірі телемарафону.

"Наступного дня вони (росіяни - УНІАН) вдарили по ще одному вагоноремонтному заводу нашому. Вони б'ють системно кожен день по нашій залізничній інфраструктурі", - заявив Камишин.

За його словами, одна з основних стратегій влади Росії - зробити Україну не мобільною.

Як раніше повідомляв УНІАН, вранці 5 червня чотири ворожі ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, розташованому на Лівому березі Києва. У Міноборони РФ заявили, що мета удару - поставлені східноєвропейськими країнами Т-72 та інша бронетехніка. В "Укрзалізниці" спростували цю заяву.

За словами Голови Правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишина, чотири ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, розташованому на Лівому березі Києва. Він також підкреслив, що ремонтні бригади вже приступили до ліквідації наслідків ударів.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ворог випустив по Києву п'ять крилатих ракет.

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