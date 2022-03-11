Бойовим умінням російських окупантів вже можна сміливо присвячувати анекдоти. Тиждень тому путінські терористи влаштували бій між собою, внаслідок чого втратили 13 одиниць техніки. А тепер стало відомо про черговий великий промах солдатів РФ. Вони відправили безпілотник не в Україну, а на територію Хорватії.
Інформацією з посиланням на джерела в розвідці поділилися журналісти порталу "Вертикаль". Згідно з їхніми даними, окупанти відправили оперативно-тактичний розвідувальний БПЛА Ту-141 в район Ярун (Jarun) в південно-західній частині Загреба. Там він розбився або був знищений – дані на цей рахунок поки не надходили.
А справжньою метою безпілотника було село Ярунь (Yarun) Новоград-Волинського району. Через помилку в назві Ту-141 полетів до Хорватії, яка входить в НАТО. Сподіваємося, інцидент змусить Альянс переглянути своє рішення щодо закриття неба над Україною. Тепер чекаємо офіційного підтвердження інформації, яку отримали журналісти.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.