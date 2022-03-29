Також вимога стосується ряду населених пунктів Київської області, до яких дуже важко дістатися на сьогодні.

Під час сьогоднішніх переговорів у Стамбулі російській стороні передано вимогу про негайне відкриття гуманітарних коридорів до Маріуполя, Харкова, Чернігова та низки населених пунктів Київської області.

Про це повідомила віце-прем'єр - міністр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук у вечірньому відеозверненні, розміщеному в Telegram.

"Під час переговорів у Стамбулі, які відбувалися сьогодні, наша переговорна група передала вимогу російській стороні про обов'язкове і негайне відкриття гуманітарних коридорів у найбільші міста України: Маріуполь, Харків, Чернігів. І звичайно ми говоримо про Київську область - про ті населені пункти, куди дуже важко дістатися сьогодні. Про результати розгляду ми побачимо і почуємо пізніше", - зазначила Верещук.

Як раніше повідомляв УНІАН, віце-прем'єр - міністр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що на 29 березня узгодили три гуманітарних коридори. Пізніше голова Запорізької обласної Військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що окупанти не пропустили в області жодної гуманітарної колони.

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