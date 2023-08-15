При цьому він зазначив, що удари по настільки тиловій зоні України не зможуть як-небудь вплинути на ситуацію в зоні бойових дій.

Під час кожної ракетної атаки по Україні російські окупанти застосовують кількість ракет Х-101/555, що відповідає даним про їх виробництво - до двох ракет на добу.

На це звернув увагу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. "Можливо щодо Х-101/555 настав той момент, коли, що виробляють, те і застосовують. Хоча, це не скасовує того факту, що небагато, але вони збільшили виробництво", - підкреслив аналітик.

Коваленко також зазначив, що на себе звернуло увагу, що пуски з Чорного моря ракет "Калібр" здійснювалися з фрегата, ударний потенціал якого 8 ракет. "Недовантажили або заощадили? І навіщо, якщо згідно з бойовим завданням достатньо було чотири ракети, ризикували фрегатом у відкритому морі, а не застосували ДЕПЛ?",- задався питанням аналітик. Він припустив, що у ДЕПЛ є дефект.

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"Удари по тиловій зоні України, Луцьку та Львову, Смілі, а Дніпро складно назвати тиловим містом, не мали будь-якого впливу на ситуацію в зоні бойових дій. Хоча, саме події в зоні бойових дій зараз найбільше нервують росіян від того і конвульсії", - висловив думку експерт.

Нічна атака на Україну

Російські окупанти під ранок завдали масованого ракетного удару по кількох областях України. Зокрема, у Волинській області в результаті обстрілу загинули люди. У кількох інших регіонах є поранені, зруйновані житлові будинки, підприємства та дікарня.

За даними Повітряних сил, їм вдалося збити 16 з 28 крилатих ракет, запущених ворогом.

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