Сили оборони відбивають російські атаки і не допускають втрат позицій.

За добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 20 районів зосередження особового складу та три артилерійські системи противника.

Як йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у соцмережі, на фронті сталося майже 100 боєзіткнень з російськими загарбниками. "Протягом доби відбулося 98 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, ворог завдав по позиціях ЗСУ та населених пунктах сім ракетних ударів із застосуванням 62 ракет, 43 авіаудари із застосуванням 48 КАБів, понад 4 тис. обстрілів з різних видів озброєння, в тому числі 110 із застосуванням реактивних систем залпового вогню", - йдеться у зведенні.

Разом з тим, вже сьогодні від початку доби відбулося 29 бойових зіткнень. Російські окупанти здійснили два ракетні удари двома ракетами та вісім авіаударів із застосуванням 11 КАБів, 413 обстрілів позицій українських військ. Також ворог задіяв для ударів 16 дронів-камікадзе.

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За даними Генштабу, на Харківському напрямку з початку доби триває бій в районі Стариці. Ситуація контрольована. Українські захисники продовжують заходи щодо посилення переднього краю оборони.

"За уточненими даними, протягом доби на цьому напрямку ворог втратив 115 чоловік, з них 34 – безповоротно", - сказано у зведенні.

Крім того, Силами оборони знищено танк, артилерійську систему, два засоби ППО, шість БпЛА, 14 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Уражено склад боєприпасів та вісім укриттів особового складу.

На Лиманському напрямку в районі Тернів атака противника успіху не мала.

Водночас, на Сіверському напрямку за сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень в районах Роздолівки та Виїмки: три атаки ворога відбито, іще два бої тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.

До того ж, на Краматорському напрямку від початку доби відбулося три бойових зіткнення в районах Калинівки та Кліщіївки. Два з них завершилось, одне – триває в районі Калинівки. Противник успіху не має.

Також, на Покровському напрямку противник намагається просунутись в районах Новоолександрівки та Сокола. Дві атаки відбито, іще три - тривають. Ситуація напружена. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

На Курахівському напрямку три спроби ворога наблизитися до Костянтинівки зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено.

"За уточненою інформацією, вчорашня активність противника призвела до значних його втрат, а саме: понад 200 окупантів вбитими та пораненими, знищено п’ять танків, п’ять БМП, один БпЛА, автомобіль та два склади боєприпасів. Пошкоджено чотири танки та дві бойові броньовані машини", - сказано у зведенні.

Крім того, від початку доби на Времівському напрямку успіху не мала спроба противника штурмувати наші позиції поблизу Старомайорського.

Також безуспішною була спроба російських окупантів просунутись на Оріхівському напрямку в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники не полишають спроб витіснити українські підрозділи з плацдарму в районі Кринок. Дві атаки російських загарбників зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

Війна в Україні: новини

ЗСУ продовжують стримувати ворога на фронті, завдаючи йому значних втрат. Минулої доби українські захисники знешкодили ще 1080 загарбників. Загалом же, втрати Росії у живій силі становлять вже 509 860 військових.

Американський телеканал CNN зазначає, що Росія відкрила новий фронт в Україні, розпочавши несподіваний наступ у Харківській області та змусивши ЗСУ перекинути війська з інших областей для захисту позицій.

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