Вони гинуть в тому числі через відсутність доступу до ліків або обмежень в пересуванні.

Близько третини жертв у перший рік війни Росії в Україні припадає на людей страше 60 років, які загинули в тому числі через відсутність доступу до ліків або неможливості дістатися до безпечного місця.

Як повідомляє Reuters з посиланням на звіт ООН, близько третини цивільних осіб, загиблих у перший рік війни, або 1346 із 4187 задокументованих жертв, були старше 60 років. При цьому, за даними ООН, в число жертв входять тільки особи, чий вік відомий, а реальне їх число набагато вище.

При цьому наголошується, що багато хто з цих людей не могли врятуватися через обмеженя здатності пересуватися, а також через те, що гірше переносять полон.

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Так, в одному з інцидентів у селі Ягідне Чернігівської області у березні 2022 року 10 літніх людей загинули внаслідок того, що російські війська замкнули їх на кілька тижнів у шкільному підвалі

Також в ООН навели приклад літньої жінки з ампутованою ногою, яка згоріла живцем, коли її будинок загорівся після обстрілу.

Крім того, люди похилого віку також страждають через відсутність ліків. Так, минулого року у Херсоні літні люди з діабетом помирали через неможливість отримати ліки, оскільки російські окупанти обмежили пропуск через КПП.

Також, за свідченнями ООН, люди похилого віку особливо сильно страждали від перебоїв у подачі електроенергії через російські атаки на критично важливу інфраструктуру з жовтня 2022 року, через які "багато хто опинився в пастці у своїх квартирах нагорі, коли у них зламалися ліфти".

Також багатьох літніх людей не вдалося евакуювати через їх неможливість вільно пересуватися. Їх іноді евакуювали на тачках, тому що не було часу забрати їх засоби для пересування.

Крім того, стверджує ООН, багато людей похилого віку по обидва боки фронту не можуть отримати свої пенсії через проблеми з поштовими та банківськими сервісами.

Жертви війни в Україні

Раніше в Нацполіції повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну розпочато 70 кримінальних проваджень за фактами вчинення російськими окупантами сексуального насильства. Це стосується принаймні 79 постраждалих, найстаршій з них - 82 роки, наймолодшому - 4 роки.

У попередній доповіді ООН оцінила вартість відновлення України після війни принаймні в 411 мільярдів доларів.

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