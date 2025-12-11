Житло за програмою "єОселя" для військовослужбовців стане доступнішим.

Уряд дозволив мобілізованим під час воєнного стану військовослужбовцям отримати пільгову іпотеку по "єОселі" під 3%. Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

"Рішення уряду дозволить військовим, які мобілізувалися, оформлювати іпотеку під 3% замість 7%. Таким чином створюємо рівні можливості - як для мобілізованих, так і для тих, хто служить за контрактом", - зазначила Свириденко.

Також було обмежено максимальну площу житла, що була придбана за програмою "єОселя". Відтепер квартира має бути не більшою 115,5 м². Площа ж будинку не може перевищувати 125,5 м².

За даними компанії "Укрфінжитло", загалом за час дії програми вже майже 22 тис. українські родини отримали власну домівку завдяки пільговій іпотеці на загальну суму 37,5 млрд грн. Власне житло змогли придбати близько 6,4 тис. військовослужбовців за контрактом та ветеранів.

Зазначимо, що раніше взяти кредит на житло під 3% річних могли військові за контрактом та правоохоронці. Водночас для мобілізованих військовослужбовців діяли базові умови - 7% річних. Проте відтепер вони також можуть взяти кредит на житло за ставкою 3% річних.

Як писав УНІАН, у вересні почав діяти механізм компенсації для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій у межах цієї програми. Таким чином переселенці отримають значну компенсацію для купівлі житла. За нею передбачається державна компенсація 70% першого внеску за іпотекою, 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, а також до 40 тисяч гривень на супутні витрати при оформленні іпотеки.

Вже в серпні стало відомо, що програма "єОселя" для деяких українців стане безкоштовною. Через демографічні проблеми програма розширить можливості багатодітним сімʼям. Так, з кожною дитиною ставка за кредитом на житло буде зменшуватись, а від трьох дітей і більше сімʼї зможуть отримати безкоштовну іпотеку.

За даними дослідження "OLX Нерухомість", кількість квартир під кредит "єОселя" зросла в рази. У жовтні 2024 року таких пропозицій було 5,8 тисячі, а у жовтні 2025 майже 17 тисяч.

