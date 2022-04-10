Воїни використали протитанковий ракетний комплекс українського виробництва.

Воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили три одиниці техніки російських окупантів.

Потужним відео поділилося командування ДШВ ЗСУ.

Зазначається, що сьогодні, на одному з напрямків, мобільним розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищено три одиниці російської бронетанкової техніки.

"Народжені перемагати!", – такий девіз нашої славетної бригади", – підкреслив командир протитанкового підрозділу.

Раніше УНІАН ділився відео, на якому українські військові розбили величезну колону окупантів біля Ізюма. Також пропонували насолодитися кадрами, як на Харківщині ЗСУ збили британською ракетою Starstreak російський БПЛА.

Росіяни платять своїм життям за вторгнення в мирну Україну. Станом на 10 квітня, українські бійці перетворили на добриво вже близько 19,3 тисячі осіб.

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