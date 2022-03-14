Перемовини не мають проходити наодинці з країною-агресором, наголошує дипломат.

Україна має обов'язково залучати міжнародних партнерів, яких безпосередньо стосується проблема російського вторгнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України Валерій Чалий в ефірі телемарафону.

"Наразі наш дипломатичний фронт тримається, але він залежить від фронту реального. Гарна для нас новина в тому, що війна торкнулась всього світу, зокрема Китаю. Китай відчуває небезпеку від Росії. Наразі тривають дуже напружені і, на щастя, динамічні перемовини між Вашингтоном і Пекіном. Вочевидь, Китай не буде грати в російську гру", – зазначив дипломат.

Він наголосив, що стосовно переговорів і гарантій безпеки від Росії не можна вірити жодному їхньому слову.

"Переговори мають відбуватись тільки за участі інших країн, зокрема тих, на які безпосередньо вплинула ця війна. Не можна допускати переговори наодинці з Росією. Маємо долучати, наприклад, Блінкена (держсекретар США – УНІАН), а то і Байдена (президента США)", – наголосив Чалий.

Посол також зосередив увагу на тому, на які поступки не можна йти у перемовинах з путінською Росією.

"На що точно не можна погоджуватись, так це на обмеження стосовно нашої оборони. Наша основна позиція має бути в тому, що ми не тільки триматимемо озброєння, а будемо його нарощувати".

Раніше президент України Володимир Зеленський щодо перемовин з Росією зауважив, що 100% Україна переможе, але достеменно невідомо, коли саме.

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