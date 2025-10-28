Зеленський: Покровськ – головна ціль росіян, до міста проникли близько 200 окупантів

Росіяни кинули всі сили на Покровськ, оскільки не можуть взяти Куп’янськ, переконаний президент.

Місто Покровськ Донецької області сьогодні – головна ціль росіян, до міста проникли близько 200 окупантів.

Про це повідомив на зустрічі з журналістами 27 жовтня президент Володимир Зеленський, пише "Лівий берег".

За його словами, в місті перебуває близько 200 окупантів, що розосереджені по різних місцях. Зеленський підкреслив, що місто залишається головною ціллю росіян, вони готувалися його захопити ще рік тому.

"Тому сказати, що все зараз неправильно робиться, – мені здається, не дуже об'єктивно з точки зору того, де ми зараз з Покровськом. Вони на Покровськ віддали такі сили, що Україна не може на один напрямок віддати один до восьми людей. Ви уявіть собі, скільки там у "рускіх" сил. Але при цьому запланованого результату у них немає. На мій погляд, такого результату, який вони можуть "продати" американцям, у них немає", – сказав він.

Президент розповів, що росіяни показували США мапу з уже окупованим Покровськом і розповідали, що змогли захопити 90 % сходу.

"Ми розуміємо, для чого їм Покровськ. Він їм потрібен тільки для того, щоб сказати – дивіться, все-таки ідея, що Україна виходить зі сходу та віддає все інше, що вони хочуть, – єдино можлива, інакше вони будуть начебто захоплювати ще", – сказав президент.

На думку глави держави, всі сили росіяни кинули на Покровськ, оскільки не можуть взяти Куп’янськ.

"Вони дуже хотіли, щоб однією з основних цілей був Куп'янськ. Але там вони не мають на сьогодні таких можливостей… Вони потрішечки будуть перекидувати все на Покровськ. Вони розуміють, що більше часу продавати щось президенту Трампу як свої начебто успіхи вони не зможуть", – додав президент.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ШР ДШВ) ЗСУ, у Покровску тривають міські бої з групами росіян, які завдяки чисельній перевазі у силах та засобах зуміли просочитися та накопичитися у різних частинах міста.

Нашу оборону посилили новими підрозділами. Зокрема, штурмовими військами, артилерією, екіпажами БпЛА та іншими складовими Сил оборони. Військові заявляли, що окупанти, які потрапили у місто, не намагаються закріпитися, а мають намір просунутися далі на північ. Тим самим ворог хоче розпорошити українські сили оборони та заблокувати сухопутні логістичні коридори до міста.

