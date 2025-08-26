Водночас Україна наростила атаки дронами по нафтопереробних заводах у Росії.

Літній наступ російських окупаційних військ в Україні провалився. Більшість цілей Москви, які ставилися на період із квітня до серпня 2025 року, реалізовано не було.

Таку думку висловив військовий оглядач BILD Юліан Рьопке. Зазначається, що окупанти намагалися захопити Покровськ Донецької області. Незважаючи на те, що в серпні їм вдалося прорватися в місто, за три тижні всі підрозділи РФ були знищені або взяті в полон.

"На північному напрямку плани Володимира Путіна зі створення "поясу безпеки" в Чернігівській, Сумській та Харківській областях також зірвалися: під контролем Росії опинилося менше 70 кілометрів території вздовж кордону. На півдні, у Херсонській та Запорізькій областях, фронт залишився стабільним, і Кремль змушений був фактично відмовитися від планів наступу", – йдеться в повідомленні.

Водночас Україна наростила атаки дронами по нафтопереробних заводах у Росії. Удари наносяться на відстані до 1200 кілометрів углиб території країни-агресорки. Експерти стверджують, що з початку 2025 року Україна змогла вивести з ладу 17% потужностей російських НПЗ. Це стало причиною зростання цін і викликало дефіцит палива всередині Росії.

Зазначається, що за літній період окупаційні війська РФ захопили близько 0,3% території України. Йдеться про 1800 квадратних кілометрів. Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до обговорення перемир'я, однак не капітуляції, як того вимагають у Кремлі.

"Перш за все, реорганізація української армії наводить лад у лавах. Серед росіян же, навпаки, спостерігається певна втома. Проте взимку, коли земля промерзне, а листя опаде з дерев, що знизить захист від безпілотників, росіяни можуть спробувати знову перейти в наступ", – наголосив у коментарі BILD військовий експерт Густав Грессель.

Російські окупанти намагаються зайти на територію Дніпропетровської області. Як розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей тривають бої.

Він додав, що ворожі ДРГ намагалися проникнути на територію Дніпропетровщини. При цьому Ковальов акцентував, що повідомлення про захоплення населених пунктів Запорізьке і Новогеоргіївка не відповідають дійсності.

